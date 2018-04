Store fly-forsinkelser, mens de fleste i Europa slappede af

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 4. april 2018 kl. 13:02Op mod halvdelen af gårsdagens 29.500 fly i det europæiske luftrum blev sent i går forsinket som følge af tekniske problemer. Det skete, mens de fleste slappede af - dog ikke fly-passagererne, som bestemt mærkede uregelmæssighederne. Først på aftenen blev IT-systemet genstartet.Det er kun 2. gang inden for et tidrum af 20 år, så omfattende en teknisk fejl og dermed forsinkelser i fly-trafikken er sket.