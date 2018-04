Kvinde følte sig censureret af YouTube - skød 3 og sig selv

Onsdag 4. april 2018 kl. 10:59Ufrihed, der udmønter sig i censur og indblanding i folks økonomi, er af det onde. Et nyt brutalt eksempel herpå kom for dagen i går, da det Google-ejede YouTubes hovedsæde i Californien blev omdrejningpunkt for en kortvarig voldelig aktion. Udført af en 39-årig kvinde.Hun følte sig censureret af YouTube, der også gjorde indhug i de penge, hun skulle modtage for sine videoer på internettet. Resultatet var, at hun mødte bevæbnet op og skød 3 ansatte, inden hun øjensynligt begik selvmord.De skudte var 1 mand og 2 kvinder, hvoraf manden på 36 år befinder sig i livfare. De 2 kvinder på 27-32 år skulle ifølge de seneste meldinger overleve.