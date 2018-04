Ny familietragedie! - 2 børn dræbt og far begik selvmord

Onsdag 4. april 2018 kl. 10:07En ny familietragedie har udspillet sig i et landområde 10 km fra sydøstfynske Svendborg. 2 børn er blevet dræbt af deres far, som efterfølgende begik selvmord. Politiet fortæller helt åbent, at den frygtelige begivenhed øjensynligt er begrundet i familiemæssige stridigheder.De dræbte er en 6-årig pige og en 8-årig dreng. Faren blev 47 år. De boede alle 3 på stedet.