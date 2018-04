Panik ved YouTube hovedsæde - der meldes om skyderier

Tirsdag 3. april 2018 kl. 22:37Det Google-ejede YouTubes hovedsæde i Californien er omdrejningpunkt for et drama lige nu. Der meldes om skyderier, og at folk flygter i panik fra stedet i provinsbyen San Bruno ved den amerikanske vestkyst kun 20 km fra storbyen San Francisco. Det vrimler med politi.Hvad der er op og ned i situationen vides altså ikke med sikkerhed. Der er meldt om skud, og der er foruden politi også ambulancer ankommet til stedet.Det er nu først på eftermiddagen tirsdag i San Bruno, hvor man er 9 timer efter dansk tid.