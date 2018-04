Engelsk leder besøger Danmark

Tirsdag 3. april 2018 kl. 22:01Den engelske premierminister Theresa May kommer på besøg i Danmark næste mandag den 9. april. Hun mødes med statminister Lars Løkke Rasmussen, der forventer bl.a. at drøfte Englands udtræden af EU og den bedst mulige løsning for parterne med hende.Også den nuværende diplomatiske fallit-situation mellem de europæiske lande og Rusland, bebuder den danske statminister vil være emne for samtalen mellem de 2.