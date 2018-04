Kvinde fundet myrdet og hendes 20 år ældre kæreste er anholdt

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 3. april 2018 kl. 07:52En kvinde i begyndelsen af 30erne er fundet myrdet i et hus ved Østermarie på det nordøstlige Bornholm. Hendes ca. 20 år ældre kæreste er anholdt og fremstilles i dag i grundlovforhør sigtet for at have slået hende ihjel ved kvælning. De 2 boede sammen.Alarmen om det tragiske opgør mellem kæreste-folkene indløb sent i aftes.