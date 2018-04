Kæmpe togstrejke står for døren og river andre med i Frankrig

Mandag 2. april 2018 kl. 20:31De franske jernbaner indstiller driften i morgen aften, fordi de ansatte da indleder en planlagt langvarig strejke i protest mod nye reformer for arbejdmarkedet. Konflikten vil efter alt at dømme rive mange andre med. Både skraldemænd og ansatte i energisektoren har bebudet at følge trop og nedlægge arbejdet.Når de fleste franskmænd er kommet retur fra deres påskeferie på forskellige tider det næste døgn, stopper togene med at køre. Det var sidste tur indtil videre...