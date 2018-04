Mand dræbt i lavine af sne

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 2. april 2018 kl. 12:39Mens vejret vender i Danmark nu, hærges især det nordlige Norge af uvejr. Flere kæmpe laviner af sne har afskåret hele mindre bysamfund fra omverdenen, og det har også krævet et dødoffer. Idet en mand i 40 års alderen i går blev revet med af en lavine og levende begravet.Han blev lokaliseret og gravet fri, men var så medtaget, at hans liv ikke kunne reddes.Der er fortsat stor fare for laviner i det nordlige skærgård-område, og der er mange mennesker på besøg.