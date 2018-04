Supermarked brændt ned

Mandag 2. april 2018 kl. 08:56Den lokale brugs i landsbyen Sengeløse nær Tåstrup og Hedehusene på den københavnske vestegn brændte i løbet af natten ned. Ved midnattid indløb alarmen om ild og røg, og siden har brandfolk kæmpet med at slukke ilden. De har i morgenstunden meddelt, at indsatsen stort set er slut, og politiet kan tage over.Man skal nemlig have undersøgt brandtomten for at finde brandårsagen. Om den eventuelt var påsat, indgår i efterforskningen.