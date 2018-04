Usædvanlig alarm! - der er en alligator i swimmingpoolen

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 1. april 2018 kl. 21:02Det kan ske, at nogen forvilder sig i andres swimmingpool, men at en alligator gør det, hører dog til det helt ekstraordinære. Imidlertid er det passeret hos en familie i kystbyen Nokomis i amerikanske Florida. Hvorfor den usædvanlige alarm indløb til politiet om hjælp.Det fik familien. Man fik fanget det ½ ton tunge dyr og bragt det tilbage til naturen. Der er iøvrigt et stort antal alligatorer i havet omkring Florida.Selvom det er 1. april, skulle beretningen være god nok. Politiet har offentliggjort en video af hændelseforløbet, da man fangede alligatoren i swimmingpoolen.