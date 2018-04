Mand mast ihjel af træstamme under brændearbejde i skov

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 1. april 2018 kl. 19:58En 64-årig mand blev i eftermiddag mast ihjel af en træstamme under brændearbejde i en skov 5 km fra Kjellerup mellem Silkeborg og Viborg. Det var et par forbipasserende, der opdagede den bevidstløse mand under træstammen. Som de forgæves forsøgte at flytte og derefter slog alarm.Forsøg på at genoplive manden lykkedes ikke, han blev erklæret død på stedet.