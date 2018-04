Dansk motorsport-kvinde dræbt ved træning-styrt i Tyskland

Søndag 1. april 2018 kl. 17:54Den danske motorsport-kvinde Julie Brøndum Mortensen har mistet livet i forbindelse med det årlige 1.000 km langdistance løb i Hockenheim i det sydvestlige Tyskland. Hun blev dræbt ved et styrt på sin motorcykel under træning i går. Alle er i chok over tragedien.Trods hurtig redningindsats på motorbanen og lægernes kamp på sygehuset i Ludwigshafen lykkedes det ikke at bringe Julie Brøndum Mortensen tilbage til livet. Hun blev 30 år.