Rumfartøj ude af kontrol drøner mod jorden men brænder op

Søndag 1. april 2018 kl. 11:26Et kinesisk rumfartøj (laboratorium), som blev opsendt i 2011, er ude af kontrol på vej mod jorden med en hastighed af 26.000 km/t. Det drøner altså mod jorden, men ventes hovedsageligt at brænde op i atmosfæren. For så vidt angår det meste af rumfartøjet. Resterne vil "lande" i et ubeskriveligt stort område fra New Zealand til det centrale USA.Den uforudsigelige "landing" ventes at finde sted inden for det næste døgns tid.