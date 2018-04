Tvangauktion-katastrofe i Lolland - Guldborgsund og Vordingborg

Lørdag 31. marts 2018 kl. 23:12Med 63 bekendtgørelser i forbindelse med tvangauktion i marts har retten i Nykøbing F sat en katastrofal rekord i kommunerne Lolland, Guldborgsund og Vordingborg. Det er 31% flere end de 48 i marts 2017. At det ikke er nogen "døgnflue", men desværre et udtryk for den rene økonomiske elendighed, dokumenteres af antallet af tvangauktion-bekendtgørelser i dette års første kvartal med 145. I første kvartal 2017 var antallet 120, dvs. en stigning i år på 21% i de første 3 måneder. At der er katastrofe på Lolland-Falster og Sydsjælland kan aflæses af antallet af tvangauktioner for Danmark som helhed. Hvor der er en ubetydelig stigning i marts, men fald i årets første kvartal. For hele landet går det - omend alt for langsomt den rigtige vej.Der var i marts således 467 bekendtgørelser i forbindelse med tvangauktion fra alle landets skifteretter imod 457 i marts 2017, dvs. en lille stigning på 2%. De første 3 måneder var antallet af tvangauktion-bekendtgørelser i hele landet 1.177 mod 1.273 i første kvartal 2017, dvs. et fald på 7,5%.