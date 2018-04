Indbrud på lille ø med kun 40 indbyggere - ikke sket i 11 år

Lørdag 31. marts 2018 kl. 21:24Den lille ø Mandø i vadehavet syd for vestjyske Esbjerg udmærker sig på flere måder. Eksempelvis med meget få indbrud. Men nu er det sket, penge og elektronik er forsvundet fra et af øens få huse. Der bor omkring 40 på øen, som ikke havde haft indbrud de sidste 11 år - før denne påske.Politiet er på sagen og har kunnet konstatere, at døren til det bestjålne hus ikke var låst. Det var iøvrigt det samme fænomen, der gjorde sig gældende ved indbruddet for 11 år siden. Så husk! at låse døren, lyder den løftede pegefinger fra politifolkene, mens de forsøger at finde den aktuelle indbrudtyv.