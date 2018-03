Bombe var ingen bombe, men bunden af en gammel gryde

Lørdag 31. marts 2018 kl. 14:05Det tætteste et fund på stranden på den sydvestjyske ferieø Rømø i aftes kom en bombe var ifølge en humoristisk bemærkning fra politiet "sprængt svinekam". Genstanden, som førte til alarm, afspærring og tilkaldelse af bombe-eksperter, viste sig nemlig at være bunden af en gammel gryde.Alle kunne ånde lettet op og drage tilbage til et mere normalt job eller påskeferie. Meldingerne om en bombe/mine fra 2. verdenkrig var tæt på 1. april(nar).