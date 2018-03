Mand indebrændt i sit hus

Lørdag 31. marts 2018 kl. 13:36En ikke nærmere identificeret ældre mand (men efter politiets opfattelse beboeren) indebrændte midt i nat i sit hus i landsbyen Houlbjerg mellem midtjyske Hammel og Langå. Der var voldsom ild, da brandvæsenet nåede frem, og først efter nogen tid kunne man trænge ind og finde manden.Politiets teknikere er igang med at undersøge brandtomten for at finde årsagen til den voldsomme brand.