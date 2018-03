Bombe fra 2. verdenkrig netop fundet på ferieøen Rømø

Fredag 30. marts 2018 kl. 20:37Politiet har afspærret et område på stranden på den sydvestjyske ferieø Rømø, hvor der til aften blev fundet en bombe/mine fra 2. verdenkrig. Man tager ingen chancer og har tilkaldt bombe-eksperter, der sandsynligvis vil sørge for at sprænge tingesten i luften.Det er ikke usædvanligt, at der bliver fundet sprængfarlige efterladenskaber fra 2. verdenkrig i det syd- og vestjyske område, men mere sjældent på ferieøen Rømø.