Verden var brutal for 2018 år siden - og det er den desværre endnu

Fredag 30. marts 2018 kl. 18:48Ifølge dansk (og mange andre landes) historie og religion døde Jesus Kristus i dag for 2018 år siden (langfredag) på korset i Jerusalem. I en brutal verden, som vi hver eneste dag har mange gode grunde til at undre os over. Ikke mindst at det bliver ved med at være en brutal verden - desværre. Som i dag ved grænsen mellem Gaza og Israel, hvor de første 12 meldes dræbt i konflikt mellem palæstinensere og jøder (israelere). Der er udøvet vold fra begge sider, og 500 er desuden kvæstet. En konflikt der ikke mindst har stået på siden staten Israels oprettelse i årene efter 2. verdenkrig. Konflikt og krig er der mange andre steder.Det er naturligt at spørge: Hvordan man kunne korsfæste en mand, der kun havde gjort godt? Hvordan kan soldater (som også er mennesker) skyde på demonstranter (andre mennesker) og dræbe dem, som i dag i Gaza/Israel. Ser nogen forskel på årene 0 og 2018...?