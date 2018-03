Nyskabelse i den irske påske med åbne pubs og alkohol

Fredag 30. marts 2018 kl. 11:20Det er nye tider på alle områder. Også fornyelse i kirken, hvor påsken de fleste steder fejres nu, men tillige på andre områder i tilknytning dertil. Eksempelvis for første gang i et århundrede åbne pubs og udskænkning af alkohol i Irland. Muliggjort af ny lovgivning fra landets parlament i januar.Så i dag langfredag er der åben i de irske pubs som vanligt, og der bliver spist og drukket som alle andre dage. Det er bare en ny måde at fejre elementer af kulturen på. EU-landet Irland er katolsk (75% af befolkningen).