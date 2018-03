Nyt kraftigt jordskælv i ø-staten Papua Ny Guinea i Stillehavet

Fredag 30. marts 2018 kl. 06:27Et jordskælv målt til 6,9 på Richter skalaen har til morgen ramt ø-staten Papua Ny Guinea i Stillehavet nord for Australien. Epicentret blev registreret i 35 km dybde. Der er endnu ingen meldinger om ødelæggelser eller ofre, men folk er styrtet ud i gaderne for at undgå at blive fanget i eventuelt sammenstyrtende bygninger.Det er kun 1 måned siden landet også blev ramt af et kraftigt jordskælv (styrke 7,5) og mindst 100 mistede livet i bl.a. jordskred.