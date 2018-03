Russisk militær øvelse flytter fly væk over Østersøen

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 29. marts 2018 kl. 23:52En russisk flådeøvelse i næste uge i østersøområdet mellem Bornholm og den næststørste svenske ø Øland ud for Smålands kyst medfører store ændringer for den civile lufttrafik. Flyene flyttes nemlig væk fra luftrummet, hvori de normalt passerer over Østersøen, meddeles det fra Sverige.Situationen betegnes samtidig af svenskerne som meget usædvanlig. Øjensynligt er noget lignende aldrig tidligere sket.