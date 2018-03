Kæmpe skuffelse! - motorcykler blev væk fra Stubbekøbing

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 29. marts 2018 kl. 22:17Alt var tilrettelagt, og forventningerne var store til en ny motorcykel sæson og åbning af Danmarks motorcykelmuseum i Stubbekøbing i dag. Men vejret bestemte, og det førte til en kæmpe skuffelse, idet motorcyklerne naturligvis blev i garagerne og kun få deltog i dagens arrangement. Lidt over 100 - og de kom i bil.De snebelagte og meget glatte veje forhindrede både fælleskørslen fra Nykøbing F til Stubbekøbing, og i det hele taget de mange hundrede forventede deltagere i at komme. Det var ganske enkelt for farligt at sætte sig i sadlen på en motorcykel.Men motorcykelmuseet blev åbnet - på en meget anderledes måde end i mange år. I fjor deltog 1.300 i åbningen.