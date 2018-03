Advarer mod falsk politimand, der forsøger at narre folk

Torsdag 29. marts 2018 kl. 21:38I et forsøg på at franarre folk CPR-numre, nemID koder og nøglekort henvender en falsk politimand ved påskens begyndelse sig til tilfældige folk via internettet. Den falske betjent vedhæfter sine henvendelser både foto og legitimation, så det hele ser troværdigt ud.Det er i første omgang et antal nordjyder, der er blevet kontaktet. Politiet har derfor fundet grund til at advare mod den falske politimand, selvom det burde være indlysende ikke at udlevere informationer som dem, folk forsøges franarret, via internettet.Den falske politimand kalder sig Preben Nielsen. Så "møder" man ham, er det med at holde sine informationer for sig selv.