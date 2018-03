68 indebrændt i fængsel i det brutale og fattige Venezuela

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 29. marts 2018 kl. 14:59Tragedierne står nærmest i kø i det brutale og fattige sydamerikanske land Venezuela. Det seneste døgn et frygteligt drama i et fængsel i millionbyen Valencia ved den caribiske kyst. Hvor 68 indebrændte i forbindelse med indsattes flugtforsøg. De satte ild til madrasser, og det endte fatalt.Der er total opstandelse i byen og især omkring fængslet, hvor fortvivlede pårørende forsøger at finde ud af, om nogle af deres slægtninge er iblandt brandofrene.