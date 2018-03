Møbelfabrik står i flammer

Torsdag 29. marts 2018 kl. 11:54En møbelfabrik i et industriområde ved Roslev mellem Limfjorden og Skive står i flammer. Ilden startede øjensynligt i en stor lagerhal, hvor den er brudt gennem taget. Det har nu brændt i 3 timer i det store industrikompleks, og der er tilkaldt assistance af brandvæsen fra det øvrige nordjyske område.Yderligere 2 store haller er i risiko for at blive antændt, ligesom der advares mod både eksplosionfare og giftig røg.