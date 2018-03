Totalskadet varebil og blodspor ved Maribo - men ingen bilist

Onsdag 28. marts 2018 kl. 14:23Politiet forsøger at finde en forklaring på en ulykke midt i nat, hvor en varebil blev fundet totalskadet på Sydmotorvejen ved Maribo, og der var blodspor efter en person, men ingen bilist. Eftersøgning med hunde førte ikke frem til den, der havde siddet bag rattet i bilen.Bilens ejer har ikke kunnet give oplysninger om, hvem der måtte have kørt i bilen. Om den forinden var blevet stjålet er således et åbent spørgsmål.