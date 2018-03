Chauffør ramt i hovedet af wire og livfarligt kvæstet

Onsdag 28. marts 2018 kl. 11:46En 29-årig mand befinder sig lige nu mellem hænderne på læger på universitetsygehuset i nordjyske Ålborg, hvor man kæmper for at redde hans liv. Han var chauffør af en lastbil, som i formiddag skulle hente en container ved et supermarked i Sæby 12 km syd for Frederikshavn. I den forbindelse ramte en stålwire ham i hovedet.Ulykken skete, da wiren rev sig løs fra containeren, som skulle trækkes op på lastbilen. Chaufføren pådrog sig livfarlige kvæstelser og blev straks bragt til sygehuset i Ålborg.