Svensk politi har skudt og dræbt mand bag rattet i en bil

Onsdag 28. marts 2018 kl. 08:11Der kommer stadig flere tilfælde og i flere og nye lande, hvor politifolk skyder og dræber. Sent i aftes skete det i Sverige, hvor en endnu ikke identificeret mand bag rattet i en bil blev skudt og dræbt i storbyen Ørebro 500 km nord for Malmø. Begrundelsen for skyderiet var, at manden forsøgte at køre en politibetjent ned.Trods et endnu ukendt antal skud affyret mod bilen lykkedes det manden at flygte fra politiet. Både han og bilen blev dog senere fundet, og han var da så alvorligt kvæstet og havde lidt blodtab - med den følge, at han i nat døde på sygehuset.Det var en rutinekontrol fra politiet, der førte til det tragiske og dødelige drama, med tab af endnu et menneskeliv.