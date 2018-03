Stubbekøbing oversvømmes af motorcykler - åbning af museet

Tirsdag 27. marts 2018 kl. 19:50Årets store arrangement for motorcykelfolket med omdrejningpunkt i Stubbekøbing med Danmarks motorcykelmuseum står for døren. Skærtorsdag oversvømmes købstaden på Nordfalster og hele egnen omkring af motorcykler. I fjor deltog 1.300 i åbningen.Motorcykler og veterankøretøjer mødes på Cementen i Nykøbing F, hvorfra der køres kortege til Stubbekøbing. Ved motorcykelmuseet er der officiel åbning, og derefter er resten af dagen også afsat til interessen for de store maskiner. Årets motorcykler skal kåres, og så skal museet naturligvis besøges.