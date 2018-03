Brændselfabrik står i flammer og brænder ned til grunden

Tirsdag 27. marts 2018 kl. 19:22En brændselfabrik i midtjyske Kjellerup mellem Silkeborg og Viborg står i flammer og brænder ned til grunden. Brandvæsenet har ilden underkontrol, men kan ikke slukke den. Der skal specialudstyr til, og det er undervejs. Branden opstod i en silo og bredte sig til et stort lager med træpiller.Der er ikke sikkerhed omkring brandårsagen, men reparation af et fyr er under mistanke.