2 kæmpe skibe er kollideret i Storebælt - hul i dem begge

Tirsdag 27. marts 2018 kl. 12:29Det nordlige Storebælt ved øen Romsø ud for Fyns nordøstkyst var i morgenstunden omdrejningpunkt for et drama, hvori 2 kæmpe skibe kolliderede. Der blev slået hul i dem begge, men over vandlinjen. Det ene skib tabte 7 containere ved kollisionen, og der opstod ligeledes brand ombord.Ingen søfolk er efter de foreliggende oplysninger kommet fysisk tilskade ved den voldsomme kollision. Skibene, der begge er udenlandsk registreret, ligger for anker på ulykkestedet, mens situationen afklares.