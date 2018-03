Tøjbutikker i overlevelsekamp - tusindvis mister deres job

Tirsdag 27. marts 2018 kl. 00:10Det er over hele verden, tøjbutikker kæmper for deres eksistens. I England er flere lige nu inde i en regulær overlevelsekamp. Det gælder ejeren af mærket Select, hvor 2.000 jobs i 183 butikker befinder sig i en overhængende farezone. Desuden aktionerer man nu for nedsættelse af huslejen.Også en tøjkæde med navnet New Look med 400 butikker fyrer. Omkring 1.000 ansatte mister jobbet og 60 butikker lukkes.Det er svigtende kundestrøm i butikkerne, som kæmper imod webshops fremmarch, der er hovedårsagen til problemerne og de krasse nødvendige reaktioner herpå.