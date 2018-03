Kassen tømt i brugs - røveren flygtede via jernbaneskinner

Mandag 26. marts 2018 kl. 22:14Politiet er nu 1 time efter røveri i SuperBrugsen i midtsjællandske Stenlille på jagt efter gerningmanden. En antagelig omkring 25-årig mand, som efter røveriet flygtede via jernbaneskinner. Brugsen ligger lige over for togstationen i byen mellem Sorø og Holbæk.Det lykkedes røveren at true sig til indholdet af den ene af 2 kasser i butikken. Beløbets størrelse kendes endnu ikke.