Dansk konsul er arresteret i sydamerikanske Venezuela

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 26. marts 2018 kl. 21:46Det urolige og fattige sydamerikanske land Venezuela er ikke ligefrem nogen eksponent for demokrati. Tværtimod fører enehersker (præsident) Nicolás Maduro Moro sig brutalt frem bl.a. ved at sende sine politiske modstandere i fængsel. Nu er også en dansk konsul arresteret.Baggrunden for anholdelsen og tilbageholdelsen af konsulen i den nordlige millionby Maracaibo er indtil videre ikke oplyst. Udenrigsministeriet og den danske ambassade i nabolandet Brasilien følger sagen.