Rocksanger død

Mandag 26. marts 2018 kl. 14:47Den svenske rocksanger Jerry Williams er død 75 år. Efter en livlang karriere, som begyndte i gruppen The Violents i 1960erne og derefter fortsatte med en unik enegang som solist. Dog suppleret af koncerter med gruppen The Telstars. Han blev en legende i svensk musik helt frem til afskedkoncert i 2013 og endog en sidste udgivelse 2 år senere.Jerry Williams blev navngivet Sven Erik Fernström ved fødslen i Solna, men det var ikke et navn, der kunne konkurrere med kunstnernavnet. Han døde i Täby, ligeledes beliggende i området ved den svenske hovedstad Stockholm.