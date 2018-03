Dansk færgetrafik igen handlet for milliarder - Scandlines "solgt"

Mandag 26. marts 2018 kl. 12:35Passagererne er de myrer, som skal skaffe milliarder i pengekassen. Sådan har det været med (dele af) dansk færgetrafik siden dele af folkets ejendom blev solgt til privatkapitalistiske interesser. Således gik det med rederiet Scandlines, som nu igen er handlet for milliarder. Den ejende kapitalfond har "solgt" delvis til sig selv. Private Equity Groups 3i har nemlig dannet et nyt konsortium med 2 andre kapitalfonde - First State Investments og Hermes Investment Management. De 3 ejer fremtidigt henholdsvis 35%, 50,1% og 14,9% af virksomheden. Transaktionen putter 12,7 milliarder kr. ned i kassen hos 3i. Det nye konsortium ser projektet som en storstilet investering.Passagererne på ruterne Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock skal sørge for (pengene) resultaterne... Hver gang værdierne skrues op, er der stigende priser forude. Ligesom effektiviseringer (dvs. færre ansatte) til stadighed er en del af investering-objektet.