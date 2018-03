Krudt og kugler! - våbenfabrik konkurs med milliard-gæld

Mandag 26. marts 2018 kl. 09:52Det er blevet til indtil videre det sidste skud i bøssen for den over 200 år gamle amerikanske våbenfabrik Remington Arms Company. Virksomheden er konkurs med milliard-gæld, i en tid hvor der plaffes løs med krudt og kugler til højre og venstre på "hjemmebanen", og der er krige og ufred overalt i verden.Remington er den største amerikanske våbenfabrik blandt mange, men det hjælper bare ikke at være stor, når gælden også er det. Det er den samme historie om vokseværk udenfor kontrol, der kendes fra alle brancher kloden rundt. Stort er ikke nødvendigvis godt.