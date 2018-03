Rederi-farvel til Bornholm med 124 millioner kr. i overskud

Søndag 25. marts 2018 kl. 23:41Danske Færger A/S synger på sidste vers med hovedsæde på Bornholm. Ø-rederiet må aflevere færge-betjeningen af solskinøen til Mols-Linien A/S til efteråret. Et farvel til Bornholm samtidig med rekordoverskud på 124 millioner kr. i 2017. Men også farvel til et stort antal ansatte - og goddag til nyt hjemsted.Østfynske Svendborg bliver rederiet Danske Færgers nye hjemsted. Man tabte licitationen omkring Bornholm-færgerne, men har fortsat betjeningen af hovedparten af de øvrige danske øer. Eksempelvis Lolland-Langeland, Fanø og Als-Fyn.