Kæmpe katastrofe i shopping-center - 37 døde og 69 savnes

Søndag 25. marts 2018 kl. 22:35Det var slemt nok ifølge de første meldinger om en voldsom brand i et 4 etager shopping-center i den østrussiske storby Kemerovo i dag. I aften har det udviklet sig til en kæmpe katastrofe med foreløbigt 37 døde og 69 savnet. Af de savnede er 40 børn, og de formodes alle at være spærret inde eller omkommet.Brandfolk har kæmpet for at redde folk og slukke ilden, men først i aften meldes om, at man har situationen med selve branden under kontrol.