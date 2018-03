Bil landede på taget på skinner og har stoppet togtrafikken

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 25. marts 2018 kl. 14:17Togtrafikken mellem Skive og Struer i det nordvestjyske er i eftermiddag stoppet på ret usædvanlig vis. En bil er endt på taget på togskinnerne nogle få kilometer øst for Struer tæt ved Limfjorden. En 34-årig mand bag rattet blev lettere kvæstet ved solo-ulykken.Man skal imidlertid nu have tjekket jernbaneskinnerne for at sikre, at togtrafikken igen kan genoptages forsvarligt.