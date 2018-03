Musik-visionær død

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 25. marts 2018 kl. 10:13Den visionære venezuelanske musiker og økonom José Abreu er død 78 år. Livet for en person, som med musik bidrog til et bedre liv for mange andre, er slut - men hans tanker og virke lever videre. Hans "El Sistema" - musikuddannelse af børn fra de allerdårligst stillede miljøer - har eksisteret siden 1975.José Antonio Abreu blev født og døde i Venezuela. Han åndede og levede for sine tanker og indsats for andre, var en ægte aktivist - og non-profit foretagendet "El Sistema" med hjemsted i Caracas fortsætter med uændret kraft.