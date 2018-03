Sommertid et levn fra fortiden, men svær at komme af med

Søndag 25. marts 2018 kl. 09:46Urene er i nat stillet 1 time frem, og der er kludder i tingene mange steder lige nu og vil være det resten af dagen. Sommertid er indført, men er et levn fra fortiden, og de fleste ser denne ændring af uret 2 gange om året helst afskaffet. Oprindeligt blev sommertiden indført for at spare energi, hvilket man kan gøre på så mange andre effektive måder i dag.Det var Østrig og Tyskland, der allerede under 1. verdenkrig i 1916 indførte sommertid. Inden elektriciteten blev opfundet, var der dog forslag om at få folk tidligere ud af sengene i morgenstunden - for at spare på stearinlys!Der er igen kræfter igang for at afskaffe sommertiden i Danmark og hele EU, men det er en svær “øvelse”. Når noget er indført, er det svært at afskaffe - uanset hvor gode argumenter, man har...