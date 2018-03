Over 100 flypassagerer fik tysk weekend på grund af fuld pilot

Lørdag 24. marts 2018 kl. 23:26Lige før start blev et fly fra TAP Air Portugal aflyst sent i aftes, og de over 100 passagerer fik en weekend i sydtyske Stuttgart. Først mandag vil de blive fløjet til den portugisiske hovedstad Lissabon. Årsagen var og er noget usædvanlig - en fuld pilot i cockpittet.Passagererne blev straks indlogeret på hotel med besked om, at der først kunne være et nyt fly med ædru piloter klar efter weekenden. Den fulde pilot er straks blevet suspenderet.