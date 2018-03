1. Melodi Grand Prix vinder død

Lørdag 24. marts 2018 kl. 22:19Den allerførste vinder af det europæiske Melodi Grand Prix (MGP), schweizisk fødte og dansk gifte Lys Asia er død 94 år. Et musikalsk og begavet menneskes liv er slut, men sporene er sat. Ikke mindst da hun vandt det første MGP i 1956 med sangen "Refrain" for Schweiz.Lys Asia (det var hendes kunstnernavn, hun var navngivet Rosa Mina Schärer) blev født i Lenzburg i Schweiz, men blev i 1963 gift i Danmark med hotelkongen Oscar Petersen. Deres samliv sluttede brat i en bilulykke 22 år senere i Frankrig. Oscar Petersen blev dræbt og Lys Asia alvorligt kvæstet, men overlevede. I dag døde hun på et sygehus i sit fødelands største by Zürich.