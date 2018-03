Hel familie fundet døde i deres ferie-lejlighed efter 1 uge

Lørdag 24. marts 2018 kl. 08:19En amerikansk familie bestående af mor og far og deres børn på 7 år og 12 år er fundet døde i en ferie-lejlighed i Mexico 1 uge efter deres ankomst. Øjensynligt en familietragedie, idet politiet ikke har fundet spor af noget kriminelt. Men den bedrøvelige opdagelse efterforskes nu.Lejligheden, hvor de blev fundet, er beliggende i et ferie-kompleks. Eneste livtegn i den forløbne uge var en meddelelse fra moren til hendes søster om, at familien var ankommet til ferie-lejligheden.