Stort antal sex-overgreb i lille lokalområde skjult over 60 år

Lørdag 24. marts 2018 kl. 14:27Der er opbrud på en helt anden måde end sædvanligt i et lille lokalområde (Tysfjord) i det nordligste Norge. Fordi det er kommet frem, at der i området med kun 2.000 indbyggere har været mindst 151 sex-overgreb fra 1950erne og frem til 2017 - holdt skjult over alle de år.Norsk politi har registreret overgrebene nu, og der er stor undren over, at det har kunnet lykkedes at skjule det over 60 år. Nogle af dem, der er født og opvokset i området, har nu også fortalt om deres oplevelser, der bl.a. gengives af bbb.com/news.