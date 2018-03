Med forbehold! - nu 4 dræbt ved gidseltagning i supermarked

Fredag 23. marts 2018 kl. 15:10Der er stadig forvirring og usikkerhed omkring hændelserne i den sydfranske by Trebes, hvor en gidseltagning tog sin begyndelse i et supermarked ved middagtid. Nu er angiveligt 4 dræbt heraf den bevæbnede mand, som iværksatte aktionen. Oplysningerne må dog tages med forbehold.Hele tiden kommer der nemlig nye informationer. Det er også oplyst, at der er kvæstede. I løbet af de kommende timer vil enkelthederne dukke op og tragedien blive endeligt beskrevet.