Gidseltagning i supermarked - bevæbnet mand er fra IS

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 23. marts 2018 kl. 12:41En indtil videre kaotisk gidseltagning i et supermarked i den sydfranske by Trebes er under dramatisk udvikling. Angiveligt forinden skulle en bevæbnet mand have skudt mod nogle politifolk, der var ude at løbe. Derefter trængte han ind i supermarkedet, hvorfra der har lydt skud.Hundredvis af politifolk er sendt til området ved supermarkedet. Den bevæbnede mand har øjensynligt erklæret sig tilsluttet oprørgruppen Islamisk Stat (IS). Der kan derfor ventes den værst tænkelige udvikling i aktionen (fra begge sider).