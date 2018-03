Handelkrigen i fuld gang og hysteri på børserne

Fredag 23. marts 2018 kl. 11:08For et år siden blev den handelkrig, som nu er i fuld gang startet. Af sanktioner og handelkrig mellem USA og Iran. Så kom EU og Kina til, og nu ser det ud til, at hysteriet rigtig begynder. I alle tilfælde på verdens fondbørser, hvor kurserne rasler ned. Alt imens alle lande gør klar til at forsvare sig selv med toldsatser.I Japan er faldet på børsen mest drastisk, halvt så slemt i USA og i København er de røde tal endnu en halvering af den amerikanske "elendighed". Det er jo kun penge - og det skal man huske!